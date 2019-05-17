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BET Awards Nominees Announced, Cardi B Leads With 7

Bardi Gang will definitely be representing that night.

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Source: SUZANNE CORDEIRO / Getty

The 2019 BET Awards have been announced and it reconfirms that Cardi B is still a powerhouse. She leads the pack in nods.

The “Bodak Yellow” rapper is primed to have a monster night at the 2019 BET Awards. She has been nominated seven times including the most coveted categories for “Album of the Year and “Video of the Year”. Additionally she is the clear favorite to win “Female Hip-Hop Artist”.

Other heavy-hitters that might be bringing home several pieces of hardware include Beyoncé who is nominated four times. Drake leads all male artists with three. Other noted performers that are in the mix include 21 Savage (“Video of the Year”), Migos (“Best Group”) and Childish Gambino (“Viewers Choice Awards”). Additionally the late great Nipsey Hussle is also nominated for “Best Male Hip-Hop Artist”.

The 2019 BET Awards will take place Sunday, June 23 at the Microsoft Theater in Los Angeles, California.

Peep the full list of nominees below.

The complete list of nominees for the 2019 BET AWARDS” are:

 

Best Female R&B/Pop Artist

BEYONCÉ

ELLA MAI

H.E.R.

SOLANGE

SZA

TEYANA TAYLOR

 

Best Male R&B/Pop Artist

ANDERSON .PAAK

BRUNO MARS

CHILDISH GAMBINO

CHRIS BROWN

JOHN LEGEND

KHALID

 

Best Group

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

LIL BABY & GUNNA

MIGOS

THE CARTERS

 

Best Collaboration

21 SAVAGE FT. J. COLE                                 A LOT

CARDI B & BRUNO MARS                            PLEASE ME

CARDI B FT. BAD BUNNY & J BALVIN       I LIKE IT

H.E.R. FT. BRYSON TILLER                          COULD’VE BEEN

TRAVIS SCOTT FT. DRAKE                           SICKO MODE

TYGA FT. OFFSET                                          TASTE

 

Best Male Hip Hop Artist

21 SAVAGE

DRAKE

J. COLE

MEEK MILL

NIPSEY HUSSLE

TRAVIS SCOTT

 

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

KASH DOLL

LIZZO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

REMY MA

 

Video of the Year

21 SAVAGE                                                    A LOT FT. J. COLE

CARDI B                                                         MONEY

CARDI B & BRUNO MARS                            PLEASE ME

CHILDISH GAMBINO                                    THIS IS AMERICA

DRAKE                                                           NICE FOR WHAT

THE CARTERS                                               APES**T

 

Video Director of the Year

BENNY BOOM

COLIN TILLEY

DAVE MEYERS

HYPE WILLIAMS

KARENA EVANS

 

Best New Artist

BLUEFACE

CITY GIRLS

JUICE WRLD

LIL BABY

QUEEN NAIJA

 

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

ERICA CAMPBELL FT. WARRYN CAMPBELL         ALL OF MY LIFE

FRED HAMMOND                                                      TELL ME WHERE IT HURTS

KIRK FRANKLIN                                                       LOVE THEORY

SNOOP DOGG FT. RANCE ALLEN                            BLESSING ME AGAIN

TORI KELLY FT. KIRK FRANKLIN                           NEVER ALONE

 

Best International Act

AKA (SOUTH AFRICA)

AYA NAKAMURA (FRANCE)

BURNA BOY (NIGERIA)

DAVE (UK)

DOSSEH (FRANCE)

GIGGS (UK)

MR. EAZI (NIGERIA)

 

Best New International Act – (Fan Voted Category)

HEADIE ONE (UK)

JOKAIR (FRANCE)

NESLY (FRANCE)

OCTAVIAN (UK)

SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)

TENI (NIGERIA)

 

Best Actress

ISSA RAE

REGINA HALL

REGINA KING

TARAJI P. HENSON

TIFFANY HADDISH

VIOLA DAVIS

 

Best Actor

ANTHONY ANDERSON

CHADWICK BOSEMAN

DENZEL WASHINGTON

MAHERSHALA ALI

MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

 

YoungStars Award

CALEB MCLAUGHLIN

LYRIC ROSS

MARSAI MARTIN

MICHAEL RAINEY JR.

MILES BROWN

 

Best Movie

BLACKKKLANSMAN

CREED 2

IF BEALE STREET COULD TALK

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

THE HATE U GIVE

 

Sportswoman of the Year

ALLYSON FELIX

CANDACE PARKER

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SIMONE BILES

 

Sportsman of the Year

KEVIN DURANT

LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

STEPHEN CURRY

TIGER WOODS

 

Album of the Year

ASTROWORLD                                              TRAVIS SCOTT

CHAMPIONSHIPS                                          MEEK MILL

ELLA MAI                                                       ELLA MAI

EVERYTHING IS LOVE                                 THE CARTERS

INVASION OF PRIVACY                               CARDI B

 

2019 Coca-Cola Viewers’ Choice Award

CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN            I LIKE IT

CHILDISH GAMBINO                                    THIS IS AMERICA

DRAKE                                                           IN MY FEELINGS

ELLA MAI                                                       TRIP

J. COLE                                                           MIDDLE CHILD

TRAVIS SCOTT FT. DRAKE                           SICKO MODE

 

BET Her Award

ALICIA KEYS                                                 RAISE A MAN

CIARA                                                            LEVEL UP

H.E.R.                                                              HARD PLACE

JANELLE MONÁE                                          PYNK

QUEEN NAIJA                                                MAMA’S HAND

TEYANA TAYLOR                                         ROSE IN HARLEM

Photo: Prince Williams

BET Award Nominations , BET Award Nominees , BET Awards , Cardi B

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