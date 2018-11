The #UNLostFiles comes to an end with three new songs courtesy of Cam’Ron adn Vado. In addition to the original tracks that dropped earlier this month, “After That Paper,” “Ain’t Gonna Happen,” (prod. by Mark Henry) and “Harlem” (prod. by araabMUZIK) complete the entire mixtape. Hit the jump for the full download.

1. @Mr_Camron Ft. @SenCity730 – #TAT (Titty Attack Tears) prod by. @SupaStylez176

2.@Mr_Camron Ft. @RodRhaspy – #LML (Love My Life) prod by. @BkRek

3.@Mr_Camron – Murder 1 – prod by @ADMBEATZ

4.@Mr_Camron Ft. @Vado_MH @RodRhaspy – #HigherBaby – Prod. by @SkitzoFrenyc

5.@Vado_MH – Badman

6.@Mr_Camron Ft. @SenCity730 @Vado_MH – Just A Friend #JAF – Prod. By @SkitzoFrenyc @BKRek

7.@Mr_Camron @Vado_MH Ft. @SenCity730 – #MMM #MoneyMoneyMoney Prod. By @SupaStylez176

8.@Mr_Camron – My Side of Town – prod. by @BKRek

9.@Vado_MH – 14 Bricks – Prod. by @supastylez176

10.@Mr Camron @Vado MH – Where The Mali At prod by @SkitzoFrenyc

11.@Mr_Camron @Vado_MH Ft. @SKYTHEBOSSTRESS – Sweet Thang Prod. by @Skitzofrenyc

12.@Vado_MH – One Time Produced. By @supastylez176

13.@Mr_Camron @Vado_MH – Panasonic prod. by @butterbeatsDBK

14.@Mr_Camron @Vado_MH – Suga

15.@Vado_MH – SLimes

16.@Mr Camron ft. @TIP – #Jungle (NO TAGS)

17.@Mr Camron @Vado MH – After that Paper ft. @SenCity730

18.@Mr Camron & @Vado MH – Ain’t Gonna Happen

19.@Vado MH – Harlem

Cam’Ron and Vado – #UNLostFiles Mixtape [DOWNLOAD]

