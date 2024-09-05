Subscribe
Luka Doncic's 1969 Chevrolet Camaro Is Coming To 'Forza'

Xbox & Jordan Brand Team Up To Bring Luka Doncic’s Custom 1969 Chevrolet Camaro To ‘Forza Motorsport’ & ‘Forza Horizon 5’

Published on September 5, 2024
Source: Jordan Brand / Xbox / Forza Motorsport / Forza Horizon 5 / Jordan Luka 3 “Motorsport”

Xbox, racing video game franchise Forza, and Jordan Brand are teaming up for a collaboration that will surely rev up Xbox gamers. To celebrate the release of the latest style of Dallas Mavericks superstar Luka Doncic’s latest signature sneaker, the Luka 3, Xbox, Forza, and Jordan Brand announced a new collaboration that celebrates Doncic’s love for fast cars.
Like his boss, Michael Jordan, the Slovenian hooper has an affinity for vehicles, which usually shows in the designs of their signature sneakers on the court.
Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 “Motorsport” Sneaker

Source: Jordan Brand / Xbox / Forza Motorsport / Forza Horizon 5 / Jordan Luka 3 “Motorsport”

One of Doncic’s cars, a 1969 Chevrolet Camaro, will be available for Forza Motorsport and Forza Horizon 5 players in the coming days. The car will be tricked out aesthetically, featuring nods to the Jordan Luka 3 “Motorsport” sneaker. Sneaker enthusiasts will notice the car’s elephant print, an iconic staple featured on the Air Jordan 3 and Luka 3 Motorsport sneakers. The virtual vehicle also features the iconic Jumpman branding and Doncic’s logo.
Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 “Motorsport” Sneaker

Source: Jordan Brand / Xbox / Forza Motorsport / Forza Horizon 5 / Jordan Luka 3 “Motorsport”

Other Jordan Brand Touches Coming To Forza

The car is not the only addition to the game. The Hakone Track is getting the Jordan Brand touch with exclusive Jordan Luka 3 “Motorsport” designs, bringing sneaker culture to the racing video game. Forza Motorsport players can take control of Luka Magic’s whip beginning September 9, while Forza Horizon 5 players must wait an additional day for the free content to arrive on September 10. But that’s not all this collaboration is bringing; the Forza installation in the flagship Microsoft store in NYC will also get a Jordan Brand makeover to celebrate the collaboration.
Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 “Motorsport” Sneaker

Source: Jordan Brand / Xbox / Forza Motorsport / Forza Horizon 5 / Jordan Luka 3 “Motorsport”

You can see more photos in the gallery below.

1. Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 "Motorsport" Sneaker

Source: Jordan Luka 3 "Motorsport"

2. Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 "Motorsport" Sneaker

Source: Jordan Luka 3 "Motorsport"

3. Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 "Motorsport" Sneaker

Source: Jordan Luka 3 "Motorsport"

4. Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 "Motorsport" Sneaker

Source: Jordan Luka 3 "Motorsport"

5. Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 "Motorsport" Sneaker

Source: Jordan Luka 3 "Motorsport"

