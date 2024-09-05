Luka Doncic's 1969 Chevrolet Camaro Is Coming To 'Forza'
Xbox & Jordan Brand Team Up To Bring Luka Doncic’s Custom 1969 Chevrolet Camaro To ‘Forza Motorsport’ & ‘Forza Horizon 5’
Other Jordan Brand Touches Coming To ForzaThe car is not the only addition to the game. The Hakone Track is getting the Jordan Brand touch with exclusive Jordan Luka 3 “Motorsport” designs, bringing sneaker culture to the racing video game. Forza Motorsport players can take control of Luka Magic’s whip beginning September 9, while Forza Horizon 5 players must wait an additional day for the free content to arrive on September 10. But that’s not all this collaboration is bringing; the Forza installation in the flagship Microsoft store in NYC will also get a Jordan Brand makeover to celebrate the collaboration. You can see more photos in the gallery below.
1. Luka Dončić & Xbox Team Up to Celebrate Jordan Luka 3 “Motorsport” Sneaker
