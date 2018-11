Freddie Gibbs Releases ‘Cold Day In Hell’ Tracklist

Freddie Gibbs’ Cold Day In Hell Tracklist

Scroll down for a look at the tracklist for CTE artist Freddie Gibbs’ upcoming mixtape Cold Day In Hell.

Gangsta Gibbs’ new project features 16 new tracks and appearance by Young Jeezy, Alley Boy, 2 Chainz, Dom Kennedy, Juicy J and more.

Cold Day In Hell is due out on October 31st.

1. Barely M.A.D.E. It

2. Rob Me A N***a f/ Alley Boy

3. 187 Proof

4. Anything To Survive f/ Freeway & Sly Polaroid

5. 2′s & Fews f/ Young Jeezy

6. Gotta Let Ya Nuts Hang f/ Will Scrilla

7. Let ‘Em Burn

8. B.A.N.ned

9. My Homeboy’s Girlfriend

10. PSA 2 (vajayjay So Amazin)

11. Natural High

12. Str8 Slammin f/ Juicy J

13. Menace II Society f/ Dom Kennedy

14. Neighborhood Hoes f/ 2 Chainz

15. Heaven Can Wait

16. My Dogz