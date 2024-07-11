Subscribe
'Double Dragon Revive' Is A Modern Take On The 1987 Classic

Arc System Works ‘Double Dragon Revive’ Is A Modern Spin On The 1987 Classic Arcade Game

Published on July 11, 2024
Source: Arc System Works / Double Dragon Revive

Double Dragon is back but with a very modern twist. Today, Arc System Works dropped the reveal trailer for Double Dragon Revive, a modern reimagining of the beloved beat’em up game that first graced arcades (remember those?) in 1987.
Double Dragon Revive will bring fans “modern belt-scroll action and exhilarating gameplay.” While the game looks different, fans of the franchise will be happy to see their favorite characters, Billy and Jimmy Lee, back in action and put their hands and feet on Black Warriors’ goons who plague the streets of New York City.
The game will remain true to its roots, but Double Dragon Revive will have the touch of a fighting game thanks to Arc System Works’ involvement in the project. Players can dish out powerful damage with Billy and Jimmy’s repertoire of martial arts moves, steal weapons, and even use the environment to their advantage, making Double Dragon Revive more than just a button-mashing experience.
All of the characters from the original game return with fresh, new 3D designs. The game kicks and punches onto PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, and Steam next year, but there is no word on how much it will cost. If we had to guess, it would probably cost between $29.99 and $39.99. Double Dragon Revive is the latest game in the franchise following 2023’s Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, which turned the game into a roguelike adventure. There’s been a renaissance going on in the beat ’em up genre with games like TMNT: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim vs. the World: The Game, Streets of Rage 4, and the forthcoming G.I. Joe: Wrath of Cobra. You can hit the gallery below for more photos.

1. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

2. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

3. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

4. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

5. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

6. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

7. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

8. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

9. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

10. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

11. Double Dragon Revive

Source: Double Dragon Revive

