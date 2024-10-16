Subscribe
Xbox Unveils Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection

Xbox Unveils Its Latest Care Package, A ‘Call of Duty: Black Ops 6’ Accessories Collection

Published on October 16, 2024
Xbox Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection

Source: Xbox / Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection

Call of Duty: Black Ops 6 is easily the biggest release on the Xbox platform since the acquisition of Activision Blizzard King, and to celebrate, Team Green is releasing a care package for COD players.
On Wednesday, Xbox unveiled its new Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection. It features two customizable Call of Duty: Black Ops 6-themed controller variants: a Wireless Controller and an Elite Wireless Controller Series 2. Thanks to the addition of a console wrap, your XSX console can also participate in the action.
Both controllers “capture the tension and intrigue of the ’90s spy thriller theme” and will “immerse players deeper into the game’s world.” The new controllers will be available through Microsoft’s Xbox Design Labs website. Players can customize them with the Call of Duty: Black Ops 6 skin. Both controllers are available now: the Xbox Wireless Controller costs $84.98, and the Xbox Elite Wireless Controller Series 2 costs $164.98. The Series X console wrap will cost $54.99 and be available for pre-order exclusively from the Microsoft Store. The console wrap will be released on October 23.
If you want to match the swag of Series X and controllers, there is also merch available to wear. The Xbox Icon Collection will also take its cues from design elements featured on the controllers and add them to the new hoodie and joggers exclusively available at the Xbox Gear Shop. Call of Duty: Black Ops 6 launches on the PS5, PS4, XSX/S, Xbox One, and PC next Friday, October 25. It will also be available on PC Game Pass or Game Pass Ultimate subscription. For more photos of the collection hit the gallery below.

Source: Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection

Source: Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection

Source: Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection

Source: Call of Duty: Black Ops 6 Accessories Collection

